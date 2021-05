Valse gemeenteambtenaar troggelt bedrijven in Hoeselt geld af: "Zogezegd voor stratenplan van de gemeente"

In Hoeselt zijn malafide reclameverkopers aan het werk. Die doen zich voor als gemeenteambtenaar. Die vraagt bedrijven om het nieuwe stratenplan van de gemeente te sponsoren. Verschillende bedrijven gingen daar op in en blijken naderhand twee jaar lang 40 euro per maand te moeten betalen.

Burgemeester Werner Raskin (VLD Plus) is gechoqueerd. “De gemeente misbruiken om de middenstanders te overtuigen is schandalig, we hebben dan ook een klacht ingediend bij de politie.” De gemeente heeft alle bedrijven al gewaarschuwd met een mail. “Het contract dat de middenstanders afsluiten zou echt bindend zijn. We hebben nu een mail gestuurd naar de middenstanders om hen te waarschuwen, dat ze niet op het aanbod mogen ingaan. Het is oplichterij.”