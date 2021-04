Organisator feest Ter Kamerenbos "La Boum 2" vrijgelaten na verhoor

Het leek een 1 april grap toen het collectief L'Abîme in volle coronacrisis het festival "La Boum" aankondigde in het Ter Kamerenbos in Brussel. Maar niets leek minder waar, op die bewuste dag, kwamen duizenden jongeren in het Brusselse park bijeen. Onder hen, velen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden, waardoor de poltie zich genoodzaakt zag om in te grijpen. Het kwam tot zware rellen waarbij het waterkanon werd ingezet. Verschillende jongeren, maar ook agenten raakten daarbij gewond.