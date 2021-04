Oud-burgemeester van Middelkerke Janna Rommel-Opstaele (64) overleden

Janna Rommel-Opstaele startte haar politieke carrière in 1994. Ze was toen verkozen als gemeenteraadslid voor de liberale PVV, die later Open VLD werd.

In 2006 haalde ze een recordaantal stemmen en werd ze schepen onder haar partijgenoot burgemeester Michel Landuyt (Open VLD). In 2012 volgde ze hem op als burgemeester van Middelkerke. Ze was 6 jaar burgemeester en kreeg tijdens haar burgemeesterschap bijzonder zware oppositie van Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker), die bij de laatste verkiezingen in 2018 een absolute meerderheid haalde en zelf burgemeester werd.

Janna Opstaele was toen nog altijd de derde populairste politicus in Middelkerke, maar besliste om niet meer in de gemeenteraad te zetelen met haar opposant Dedecker als burgemeester. Ze wou eindelijk eens tijd maken voor haar kleinkinderen, zei ze toen.