Corona-enquête Gents kunstenoverleg: 1 op de 3 cultuurwerkers komt enkel rond door spaargeld aan te spreken

Uit een enquête van het Gentse kunstenoverleg bij ruim 200 mensen, blijkt dat 1 op de 3 cultuurwerkers aan zijn spaargeld moet zitten om rond te komen in deze coronacrisis. Het gaat om acteurs, zangers, dansers, muzikanten en ook mensen die een ondersteunende of technische job hebben. Zij kunnen al maanden niet werken in de sector. Sommige mensen dreigen in armoede terecht te komen, zegt muzikant Frederik Sioen. Hij is coördinator van het Gentse kunstenoverleg.