Phisher besteelt Joris zelfs nadat rekening geblokkeerd is: "Auto moeten verkopen om lening te kunnen betalen"

In totaal zijn Joris en zijn vrouw Vicky meer dan 3.200 euro kwijt. "Dat is een ferme klap voor een jong gezin. Dat is al ons spaargeld." Bij de bank kunnen ze op weinig steun rekenen. "Ze verwijten ons grove nalatigheid en zeggen dat ze het geld niet kunnen terugbetalen."

Omdat de oplichters de limieten van de bankrekening hebben aangepast, hebben ze tot 700 euro onder nul kunnen afhalen. "De bank eist dat we dat geld terugbetalen. Absurd, want wij hebben nooit zelf die daglimiet aangepast." Joris en Vicky zijn dus niet alleen hun spaargeld kwijt, ze zijn ook nog eens geld verschuldigd aan de bank. "We hebben onze tweede auto moeten verkopen om genoeg geld te hebben om onze leningen te kunnen afbetalen."