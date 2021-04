Pluimvee mag niet verplaatst worden rond Waregem na uitbraak vogelgriep

In een straal van 3 kilometer rond de haard moeten alle vogels en pluimvee sinds eind vorige week al opgehokt worden. En vanaf nu mogen die dieren in een straal van 10 kilometer ook niet meer verplaatst worden. Hélène Bonte van het Federaal Voedselagentschap: "Voor professionele pluimveehouders komt dat daar nog bij dat ze hun broedeieren niet mogen verplaatsen. Ze moeten ook een inventaris doorgeven zodat we weten hoeveel vogels van welke soort ze houden."

Aangezien het om een vorm van de vogelgriep gaat waar vogels erg ziek van worden en kunnen aan sterven, zijn er in de regio rond het getroffen bedrijf enkele maatregelen van kracht. Dat betekent dat ook pluimveehouders in delen van Deinze, Wortegem-Petegem, Kruisem en Zulte nu strengere regels krijgen.

Het vogelgriepvirus is niet gevaarlijk voor de mens en ook het eten van vlees of eieren van besmette vogels is niet gevaarlijk. Het virus is alleen gevaarlijk voor vogels.