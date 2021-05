Politie valt binnen in 12 panden in Limburg: “Cannabis is een echt probleem in de provincie”

In de cannabisplantages hangt er per vierkante meter één natriumlamp van 600 Watt. Als je een plantage hebt van 500 planten, moet je zo'n 50 lampen tellen. Dat is 30.000 Watt dat gedurende 12 uren per dag aan het branden is. Zo ontstaan er dus vaak branden in plantages omdat de elektriciteitsvoorziening in de woning er niet voldoende draagkracht voor heeft. Er worden daarom soms ventilatoren geplaatst rond de elektriciteitsmeter om die af te koelen.