Protesten in Tsjaad tegen militaire overgangsraad: "Minstens 2 doden"

In Tsjaad is, volgens berichten in de lokale media, het protest al in de vroege ochtend gestart. Je hoorde er luid tromgeroffel op verschillende plaatsen in de hoofdstad Ndjamena. De demonstranten eisten het aftreden van de militaire regering, verbrandden Franse vlaggen en riepen anti-Franse leuzen. Meerdere oppositiepartijen en ngo's riepen op tot de protesten, dat de naam "Wakit Tama" ("Het uur is gekomen") heeft gekregen. De politie trad tegen de demonstranten op met traangas. Gisteren had de militaire overgangsraad alle demonstraties al verboden.

Een vrouw is om het leven gekomen bij demonstraties in Ndjamena. "De demonstranten vielen een bus aan in het Dembe-district", vertelde Youssouf Tom, de procureur van Ndjamena aan AFP. Ook in Moundou, de tweede grootste stad van het land, is een man om het leven gekomen. Dat bevestigde Ali Kolla Brahim, de procureur van Moundou aan AFP.

