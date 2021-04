Hoe kijken we naar ons lichaam en wat zegt dat over onze maatschappij? Beluister "Lijf", de nieuwe podcast-reeks van Radio 1

"Body positivity" (letterlijk: positief zijn over je lichaam, houden van je lichaam zoals het is en dat ook openlijk tonen) en "body neutrality" (je lichaam accepteren zoals het is, zonder het af te kraken of het in de verf te zetten) zijn twee begrippen die anno 2021 veel weerklank vinden. Toch blijven veel mensen een moeizame relatie met hun eigen lichaam hebben. In "Lijf", een nieuwe podcastreeks van Radio 1, gaat Layla El-Dekmak op zoek naar hoe we naar ons lichaam kijken en wat dat zegt over ons en onze maatschappij.

In drie afleveringen praat ze met bekende en onbekende mensen over hoe zij hun lichaam ervaren en al dan niet ermee worstelen. Ook experts laten telkens hun licht schijnen. In de eerste aflevering, die je vanavond om 22 uur op Radio 1 kan beluisteren in "Zandman", gaat het over "de norm", het heersende schoonheidsideaal en hoe dat je leven beïnvloedt. Andere thema's die in de twee volgende afleveringen aan bod komen: de manier waarop we ons lichaam bekijken, hebben we dikwijls overgeërfd. Hoe kan je een gezond lichaamsbeeld stimuleren bij kinderen? En we lijken in onze relatie met voedsel collectief in een kramp geschoten te zijn. Hoe beïnvloedt eetgedrag ons lichaam?

Proef in deze trailer alvast van een voorsmaakje: