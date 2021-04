Safia (9) uit Koersel mag elektriciteitskast verven na schattige handgeschreven brief aan gemeente

Safia zag een tijdje geleden een elektriciteitskast in haar buurt staan die, als een van de weinige kasten in Koersel, nog niet beschilderd was. "Dat vond ik maar saai", vertelt ze aan Radio 2 Limburg. "Dus ik wilde dat graag schilderen."

Ze besloot dan maar zelf het initiatief te nemen, en schreef een brief aan de gemeente. "Hallo, ik zou graag een elektriciteitskastje willen verven", luidt de brief. "Ik heb er al heel mooie gezien, er is er nog eentje vrij aan mijn school De Buiteling. Die zou ik graag doen." Voorbereid als Safia was, had ze zelfs al een ontwerp klaar met vissen en koraal, dat ze "in bijlage" meestuurde.

(Lees verder onder de foto:)