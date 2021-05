Bisdom Gent organiseert satellietbedevaarten voor zieke gelovigen in Oost-Vlaanderen: "Op een veilige manier Maria vereren"

Het bisdom Gent komt met een creatieve oplossing om gelovigen te helpen die ziek zijn en traditioneel op buitenlandse bedevaart gaan. Door de coronacrisis houdt zo'n reis risico's in. "We zullen daarom de komende maanden op 5 locaties kleinschaligere satellietbedevaarten organiseren verspreid over de hele provincie Oost-Vlaanderen", zegt Paul De Neve van het bedevaartsoord Oostakker-Lourdes.