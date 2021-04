Meer dan 1 op de 10 werknemers is langdurig ziek, minister Vandenbroucke wil "terug-naar-werk-coördinator" 

Na een langdurige ziekte opnieuw aan de slag gaan blijkt niet altijd evident. Daarvoor bestaan reïntegratietrajecten, waarbij ofwel de arbeidsarts ofwel de medisch adviseur van het ziekenfonds een centrale rol spelen. Maar er zijn veel te weinig medisch adviseurs, erkent minister van Volksgezondheid Vandenbroucke. Bovendien hebben ze niet helemaal dezelfde opdracht als een "terug-naar-werk-coördinator", een functie waar Vandenbroucke werk wil van maken.

"Het beleid dat we willen opstarten, wil een tekort invullen. We zouden er een soort begeleiding bij zetten van iemand die meteen kijkt naar welke mogelijkheden er nog zijn binnen het bedrijf en die daar tot op het bot gaat. Lukt dat niet, dan zou die snel beginnen te zoeken naar een ander spoor", aldus minister Vandenbroucke. "Het komt erop neer dat je teams maakt waar verschillende soorten mensen in mee spelen. Daarbij installeer je een soort van terug-naar-werk-coördinator die alleen maar als opdracht heeft om te zoeken naar mogelijkheden om terug aan het werk te gaan."

Vandenbroucke ontwikkelt daarvoor nu een plan. "Je hebt daarvoor budget nodig, maar er moeten ook wetten gewijzigd worden. Het is dus niet voor morgen. Maar ik zou wel in 2022 een vliegende start willen nemen, de volgende maanden zouden we dus dingen moeten kunnen beginnen opstarten."