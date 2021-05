Twee jaar cel voor gloeiend strijkijzer in het gezicht: slachtoffer voor het leven verminkt

Voor de rechter beweerde de man dat het strijkijzer per ongeluk tegen de vrouw kwam, tijdens een schermutseling. Maar een deskundige is ervan overtuigd dat de brandwonden van de vrouw veroorzaakt werden door zware druk met het strijkijzer. Een tattoeage in haar hals was ook helemaal weggebrand. De man vertelde vlak na de feiten ook aan een vriendin dat hij zijn ex gebrandmerkt had.

Hij had zijn vriendin ook al meerdere keren in elkaar geslagen. In 2016 brak hij ook haar kaak. Dat zegt volgens de aanklager genoeg over zijn karakter. Naast een celstraf en een boete legde de rechter ook een cursus agressiebeheersing op. Als de dader die volgt, dan worden zijn straffen gehalveerd.

De vrouw heeft het psychisch heel moeilijk en is voor het leven verminkt. Ze vroeg een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro.