Reizen met valse negatieve coronatest? Celstraf tot 5 jaar en 2.000 euro boete

De procureurs-generaal waarschuwen dat de luchthavenpolitie, net zoals de medewerkers aan de check-inbalie en de gate, de expertise hebben "om zeer snel te kunnen controleren of het voorgelegde attest al dan niet vervalst is".



Hetzelfde geldt overigens ook voor wie een Passagier Lokalisatie Formulier opzettelijk verkeerd invult of gebruikt, of het nu in papieren vorm of digitaal is.

"Geen open grenzen voor wie reist met valse coronadocumenten. Wie een vervalst COVID-19-attest gebruikt, zal niet verder kunnen reizen, toch niet naar zijn vakantiebestemming, maar zich integendeel moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank of een hoge geldboete opgelegd krijgen", benadrukken de procureurs-generaal.

Beluister het gesprek met procureur des Konings Ine Van Wymersch in "De ochtend" op Radio 1: