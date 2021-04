Verdrinkingen in de Middellandse Zee zijn een politieke beslissing

In een recent rapport van 11.11.11 tonen we hoe in 2020 meer dan 20.000 pushbacks plaatsvonden. Die aanpak heeft succes. Het aantal aankomsten in Europa daalde spectaculair. Op die manier slaagde de EU erin om de politieke crisis over het migratiebeleid tijdelijk te sussen. Het echte probleem, dat mensen op de vlucht nauwelijks bescherming vinden werd niet opgelost. Want tegenover al dat geweld werd één belangrijke belofte niet ingelost.



Europa zou de buitengrenzen versterken, maar tegelijkertijd zouden legale toegangswegen gecreëerd worden. Die zouden het mogelijk maken om mensen op een veilige manier bescherming te bieden in Europa. Dit zou het menselijke gelaat van de EU tonen. De legale toegangswegen kwamen er nauwelijks. De hervestiging van vluchtelingen uit conflictregio’s blijft een druppel op een hete plaat. In 2020 bereikten de cijfers een dieptepunt: 1,6 procent van de vluchtelingen in acute nood aan hervestiging werd hervestigd. Ook in de onderhandelingen voor het nieuwe Europese migratiepact blijft het wachten op concrete engagementen. Gevolg is dat de enige realistische manier om asiel aan te vragen in de EU de "irreguliere" en gevaarlijke zeeroute blijft.