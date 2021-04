Vlaming die lange tijd vermist was in Peru, alsnog teruggevonden

Volgens de lokale nieuwssite RPP Noticias werd hij herkend door een landgenoot aan de Tempel van de Maan (Templo de la Luna) in de historische site van Sacsayhuamán, in de buurt van Cuzco. Volgens de lokale politie had hij geen geld en geen telefoon meer, en was hij er actief als bedelaar.

Maes verklaarde aan de politie dat hij eerst op trektocht was door Peru en o.a. Puna en Arequipa bezocht had toen hij in Cuzco aankwam. Daar bezocht hij onder meer Machu Picchu, maar toen kwam hij zonder geld en telefoon te zitten. Maes zou verklaard hebben dat hij niet het slachtoffer is geweest van diefstal of van een aanval. Onlangs had het Belgisch consulaat nog gevraagd of de lokale politie naar hem kon verderzoeken, nadat er een transactie met zijn bankkaart was gedaan. Maes ziet er op een recente foto zichtbaar vermagerd uit tegenover vroeger.