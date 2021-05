Vrijwilligers ruimen zwerfvuil op in industriezone Cargovil: "Dat is andermans vuil dat wij hier oprapen"

"Ja, dit is andermans vuil hè, dat wij hier oprapen", vertelt vrijwilliger Abdel. "Als iedereen zijn eigen vuil zou opruimen, dan hadden we dit niet. Dit is zo jammer want Moeder Natuur gaat al achteruit en door het zwerfvuil wordt het nog erger. Mensen hebben geen respect voor het milieu en voor andere mensen, het is triestig. Het is ongelofelijk wat je hier allemaal vindt: plastic, allerlei verpakkingen, zelfs een fles met verboden producten, en er liggen ook flessen met urine. Dat is gevaarlijk in deze coronatijden, op die manier kan het coronavirus verspreid worden."