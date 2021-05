Tapir gevierd in Antwerpse zoo: "Vandaag krijgen ze iets extra in hun schoteltje"

Lynn Van Steenvoort is verzorgster bij de tapirs en de nijlpaarden, waar ze zich dagelijks bezighoudt met het controleren van de dieren, het klaarmaken van voeding en het kuisen van de stallen.

De tapir in de Antwerpse zoo komt uit India. "Het is de enige Aziatische soort die er bestaat in de wereld", vertelt Lynn op Radio 2 Antwerpen. "Het is ook de grootste soort. En dan zijn er nog vier verschillende kleinere soorten die er helemaal anders uitzien, die zijn bruin en die komen uit Zuid-Amerika. Een tapir is een planteneter, hij eet groenten en fruit maar ook knollen, takken, schors en ook de blaadjes van de bomen. Maar vandaag mag het iets extra zijn. Het is hun feestdag, en daar mogen ze van genieten."