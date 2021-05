Hype op sociale media doet mensen zelf tatoeages en piercings zetten: "Gevaarlijk en niet zonder risico's"

"Het is inderdaad een hype op sociale media dat mensen zich gaan tatoeëren of piercen", zegt Wesley Simons van tattooshop Abraxas in Genk aan Radio 2 Limburg. "Mensen kopen dan via het internet goedkope materialen die waarschijnlijk niet goedgekeurd zijn. Ze gaan dan thuis zichzelf of anderen tatoeëren." Het grote probleem is dat er thuis geen controle is op de hygiëne, gaat Simons verder: "Er is ook geen controle op de kwaliteit en je vergeet dat dat allemaal niet zonder gevaar is. Er komen gezondheidsrisico's bij kijken en mensen vergeten ook dat je met een tatoeage iets permanent op je lichaam zet."