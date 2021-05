Zesdejaars van Kortrijk vieren hun laatste 50 dagen de hele week lang: "In de klasbubbel afscheid nemen van hun school"

Voor de leerlingen is het heel belangrijk dat ze toch nog eens allemaal samen hun laatste 50 dagen in het secundair kunnen vieren, hetzij in hun klasbubbels. En dat maakt het met corona niet gemakkelijk. "We kunnen absoluut geen grote groepsactiviteit organiseren", vertelt schepen Detavernier.

Leerlingen Vere Bevernage en Sarah Dutry van de Rhizo Zorgkrachtschool hebben begrip voor de maatregelen: "Het voorbije schooljaar was voor ons maar een half schooljaar. Het verliep heel stroef. We kijken hier al naar uit sinds het eerste middelbaar. Het is nu eindelijk aan ons, dus we gaan er toch het beste van maken. Vrijdagochtend starten we met een ontbijt op school, daarna gaan we aansluitend alcoholvrij aperitieven met onze klasbubbel. Gelukkig mogen we dit jaar ook ons optreden met de klas voor de andere zesdejaars uitvoeren. Iedere klas bereidt dan een dansje voor op een remix van liedjes. De andere leerlingen mogen meevolgen via livestream."

