Politie zoekt passagiers van internationaal geseinde wagen in schoolomgeving Asse 

De achtervolging zorgde voor wat ongerustheid bij de bewoners en had veel bekijks. De zoektocht vond dan ook plaats op het moment dat de school uit was. De politie heeft de auto intussen getakeld en die wordt nu verder onderzocht. "De bedoeling is om sporen terug te vinden die we kunnen linken aan de mensen die gevlucht zijn. En als we binnenkort nieuwe meldingen krijgen over verdachte personen, kunnen we opnieuw in actie schieten", aldus Scrayen.