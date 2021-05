Zwembad Ieper morgen opnieuw open: "2 weken vlugger hersteld dan verwacht"

Op woensdag 14 april was er een breuk in de chloorinstallatie in het stedelijke zwembad van Ieper. Daarbij werd het zwembad geëvacueerd en raakten 3 badgasten bevangen door het chloor. Het zag er naar uit dat het probleem met de chloorinstallatie pas opgelost zou zijn tegen 10 mei. Het zwembad zou dan minstens een maand niet gebruikt kunnen worden.

Maar de chloorinstallatie kon sneller vervangen worden dan verwacht. Alles is getest en morgen na de middag kan het zwembad in Ieper terug openen. Schepen van Sport Patrick Benoot reageert opgelucht: "Meteen na het uitvallen van de installatie zaten we samen met alle betrokken partijen. Er werd snel geschakeld waardoor we nu het zwembad vroeger kunnen openen. De nieuwe installatie is uitgebreid getest en uiteraard veilig. We zijn heel blij dat we de zwemmers terug kunnen verwelkomen."

Abonnementhouders en personen met een meerbeurtenkaart zullen gecompenseerd worden voor de 2 weken dat het zwembad gesloten was.