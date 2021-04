De sleutelmomenten van 100 dagen Joe Biden: Thomas De Graeve legt uit waarom de president vriend en vijand verbaast

22 april

Vier jaar lang stond een klimaatscepticus aan het hoofd van de VS. Biden wil dat de VS nu opnieuw aan het stuur zit bij de strijd tegen de klimaatopwarming. Hij organiseert zelf een top met de leiders van 40 landen. Daarbij grote uitstoters. Maar ook kleinere landen die eerst slachtoffer dreigen te worden van de klimaatopwarming. Hij nam voor dat de VS tegen 2035 zijn uitstoot zou halveren in vergelijking met 2008.

Zijn voorganger zat in het kamp van de klimaatsceptici. Had zich uit het klimaatakkoord van Parijs teruggetrokken. Had heel veel regelgeving geïntroduceerd die milieu en klimaatregels minder streng maakten.

Het was op dag 1 al gebleken dat Joe Biden voluit de andere richting in zou gaan. Hij nam zich onmiddellijk voor om zich opnieuw aan te sluiten bij het klimaatakkoord van Parijs.

Ook in zijn grote infrastructuurplan zette hij zwaar in op groene energie. Het moet de VS klaarmaken voor de toekomst. Maar het moet tegelijk jobs creëren.

Met de VS terug op het voorplan, wordt het ook voor de andere landen makkelijker, of zelfs noodzakelijk om mee op de kar te springen.