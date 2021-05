90 jaar oude Meerhoutse boom moet gerooid worden: "Niet stabiel genoeg meer door reuzenzwammen"

De gemeente kon daarom niet anders dan beslissen dat de boom gerooid moet worden, al was dat volgens schepen van Groen Fons Hannes (Vooruit) met pijn in het hart. "Er zijn mensen die de boom hebben zien opgroeien. Hij is een onderdeel van ons patrimonium en cultuur. Het is jammer dat we daar noodgedwongen afscheid van moeten nemen. De boom was een echt herkenningspunt van onze gemeente."

In het najaar zoude er enkele meerstammige bomen of struiken in de plaats komen, met daaronder een bodembekkende beplanting.