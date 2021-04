Naalden, neuswissers, mondmaskers... corona bracht ook meer afval met zich mee: wat gebeurt er mee?

Bij het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar vreesde OVAM meteen voor een toename van het medisch afval, zeker voor het risicohoudend afval. "We zijn toen meteen in overleg gegaan met de afvalsector, ziekenhuizen en virologen. We hebben toen richtlijnen uitgevaardigd om te kijken hoe we met die afvalstoffen konden omgaan", zegt OVAM-woordvoerder Verheyen.

Dat heeft vruchten afgeworpen, stelt Verheyen. De stijging van de hoeveelheid afval bleef al bij al beperkt, al was er wel een piek in het tweede en derde kwartaal vorig jaar. Gemiddeld was er vijf procent meer risicohoudend medisch afval (afvalstoffen die een infectierisico inhouden, zoals injectienaalden of vloeistoffen) en drie procent meer niet-risicohoudend afval (denk aan voedselresten of kranten van patiënten in ziekenhuizen).

Bovendien kon alles vlot verwerkt worden. "Er is genoeg capaciteit gebleken. We hebben wel een tandje bijgestoken, in maart vorig jaar hebben we extra inspanningen gedaan. We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er zeker geen tekort aan vaatjes zou zijn voor risicohoudend medisch afval. We hebben ook tijdelijk extra opslag vergund", aldus Jan Verheyen.

Ook voor het ophalen van het afval - denk maar aan de naalden in de vaccinatiecentra - werden de nodige regelingen getroffen, klinkt het. "In tegenstelling tot wat we in sommige andere landen lezen, komt er in Vlaanderen helemaal niets op stortplaatsen terecht", stelt Jan Verheyen van OVAM. "Het risicohoudend medisch afval wordt door één firma opgehaald in alle centra. Het niet-risicohoudend afval wordt selectief ingezameld door de steden en gemeenten, zij krijgen daar ook een vergoeding voor."