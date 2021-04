Arbeidsongevallen in de bouw met 14 procent afgenomen op 5 jaar: "Veiligheid is absolute prioriteit"

"Als bouwheer zijn we uitermate tevreden dat de bouwondernemingen waar wij mee werken dit charter hebben ondertekend. Want veiligheid is een absolute prioriteit. Maar het mag niet bij woorden of goede intenties blijven”, zegt Peter Vanhoegaerden, COO bij bouwheer Lantis.

“Daarom hebben wij in onze opdrachten naar de aannemers toe zeer strikte voorwaarden opgelegd rond veiligheid op de werf. Aan de hand van regelmatige bezoeken aan de werf verzekeren we ons ervan dat de werkzaamheden veilig verlopen. Ongevallen worden steeds geanalyseerd om te kijken wat we kunnen veranderen om de arbeidsomstandigheden nog veiliger te maken”, vult Vanhoegaerden verder aan. “Onze werf is complex, maar we willen aantonen dat complex en veilig perfect hand in hand kunnen gaan.”