Staalreus ArcelorMittal vernietigt meer dan 20.000 vuurwapens na geheime politie-operatie van 3 dagen

De politie vraagt ook om in de toekomst vuurwapens in te leveren. "Kom wapens inleveren die niet gebruikt worden, of waar je niet mee overweg kan. Dat geldt ook voor vuurwapens op de zwarte markt. Breng die binnen bij de lokale politie. Daar is iemand aangesteld om zich daarover te ontfermen."

Die wapens zijn nu omgesmolten tot maar liefst 60 ton staal. "Ze worden nu door ArcelorMittal gerecycleerd en herwerkt tot een ander product in staal", zegt de gourverneur. "Zo dragen we ook bij aan een circulaire economie, waar we met z’n allen naartoe willen."