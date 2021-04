BEKIJK - Leiden beleeft rustige eerste avond zonder avondklok: "Blijkbaar moeten ze nog wennen aan nieuwe vrijheid"

Maar vanaf vanavond geen avondklok dus meer in Nederland. Burgemeester Henri Lenferink van Leiden verwachtte op voorhand geen al te grote problemen vanavond. "We hebben een heel jonge bevolking, veel mensen vonden de avondklok echt vervelend. Maar gelukkig was het tijdelijk en nu is het afgelopen. Het blijft zeker rustig, daar ben ik van overtuigd."



Kennelijk heeft de burgemeester dat goed ingeschat. "Het is op dit plein heel rustig, bijna doods", zegt VRT-reporter Dominique De Graaf in Leiden. "Blijkbaar moeten de mensen hier nog wennen aan de nieuwe vrijheid." Op andere plaatsen werd vuurwerk afgestoken, maar nergens zijn grote incidenten gemeld.

Bij ons verdwijnt de avondklok op 8 mei. Er komt dan wel een samenscholingsverbod tot drie personen vanaf middernacht tot 5 uur 's morgens.

Bekijk de toelichting van Dominique De Graaf vanuit Leiden in "Laat Journaal":