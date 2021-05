Bijna helft van kinderen in kleine dorpscrèche van Dikkebus is tweeling

Sinds een tweetal weken worden er 4 tweelingen opgevangen in de crèche van Dikkebus. En dat is best wel uitzonderlijk. Niet alleen is het een vrij kleine crèche, tot voor kort waren er nog nooit eerder tweelingen geweest. En nu dus plots 4 ineens. 2 tweelingparen zijn twee-eiig, de 2 andere eeneiig en dus identiek. "Wat soms wel verwarrend is", bekent onthaalmoeder Evy Bels. "We durven al eens twijfelen wie wie is bij de identieke tweelingen. Ze hebben vaak ook dezelfde kleren aan. Ellis en Ida, twee meisjes van 6 maanden, dragen gelukkig een andere broek vandaag. En Martha en Anna, 9 maanden, hebben een ander kleur van mutsje aan.