Bosbrand in Hechtel-Eksel: "Brandweer is aan het nablussen"

"De brand is onder controle", zegt burgemeester Jan Dalemans (Open VLD). "De brandweer is nu nog aan het nablussen, en er is wel rookontwikkeling. Gelukkig is het niet in de buurt van huizen, maar toch wordt er gevraagd om ramen en deuren te sluiten."

De fietsers kunnen ook wel wat hinder ondervinden. "Fietsen door de Bomen ligt op minder dan 1 kilometer van de brand", gaat de burgemeester verder. "Dus die kunnen er misschien wel wat last van ondervinden."

Wat de oorzaak is van de brand is voorlopig nog niet duidelijk.