Bouwen in Brussel stuk duurder: "Materialen door corona schaarser"

De kosten in Brussel zijn met acht procent gestegen, en dat is zelfs meer dan in andere wereldsteden zoals Rome, Amsterdam, Berlijn en Moskou. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis, een adviesbureau in de bouw: "De vraag naar bouwmaterialen is heel groot omdat er heel veel lopende projecten zijn", zegt Rik Menten van Arcadis. "Van het ogenblik dat er in de toevoer van die materialen zaken mank beginnen te lopen door bijvoorbeeld een lockdown, dan is het een strijd om die schaarse materialen op je bouwwerf te krijgen. En schaarste leidt altijd tot hogere prijzen."

Nieuwe gebouwen in Brussel moeten tegenwoordig ook energieneutraal zijn, en dat kost automatisch meer geld.