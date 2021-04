Europees Parlement keurt handels- en samenwerkingsakkoord met Verenigd Koninkrijk definitief goed

Het akkoord regelt de nieuwe handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dat was nodig omdat het Verenigd Koninkrijk ervoor gekozen had om uit de Europese interne markt en douane-unie te stappen. Maar het is meer dan een handelsakkoord, er zijn ook afspraken gemaakt over samenwerking op verschillende domeinen.

Omdat de onderhandelingen zo moeizaam verliepen, was er eind vorig jaar onvoldoende tijd over om het akkoord nog te laten goedkeuren door het Europees Parlement. Daarom ging het op 1 januari voorlopig in werking. Met de goedkeuring in het parlement kan het nu definitief in werking treden. Het Britse parlement had het akkoord eind vorig jaar al goedgekeurd. Ook de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese lidstaten moeten het akkoord nog goedkeuren, maar dat is maar een formaliteit.