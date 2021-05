Cannabisplantage in leegstaande frituur Sint-Niklaas ontmanteld

In de Truweelstraat in het centrum van Sint-Niklaas is deze middag een cannabisplantage ontmanteld met 1.100 planten. Het ging om onvolgroeide wietplanten, ze konden nog niet geoogst worden en zijn intussen door de civiele bescherming vernietigd. De politie had de plantage ontdekt in een oude frituur. De eigenaar van het pand verhuurde het gebouw aan de cannabiskweker en was zich van geen kwaad bewust. Ook buurtbewoners hadden nooit iets verdachts opgemerkt.