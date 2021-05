Corona doet mensen boeken schrijven: "We krijgen elke dag zo'n tien manuscripten binnen"

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat heel wat mensen in hun pen zijn gekropen en zijn begonnen aan een eigen boek. Als een droom die eindelijk uitkomt. Uitgeverij Clavis in Hasselt merkt een stijging van 25 tot 30 procent van het aantal manuscripten dat ze binnenkrijgen. Maar niet alles is voor publicatie vatbaar, volgens Kristien Werck van Clavis. "Schrijven is toch wel een apart vak", zegt Werck. "Het grote deel van de manuscripten die we binnenkrijgen kunnen we dan ook niet uitgeven." Uiteindelijk wordt van alles wat er binnenkomt zo'n 3 procent uitgegeven. En daar horen ook de buitenlandse projecten bij, die worden aangereikt door buitenlandse uitgevers en literair agenten.