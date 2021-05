"Dat jongens de rok van meisjes uittrekken zou nu niet meer als politiek correct aanvaard worden"

"Ik blijf ook nu nog vragen krijgen over die act. Waar ook, of het nu in de supermarkt of het treinstation is, blijven mensen me vragen of ze mijn rok mogen afrukken? Er zijn er zelfs die me er geld voor aanbieden." (The Guardian)

Mike Nolan: "Ik denk dat het nu niet meer op die manier zou kunnen, dat jongens de rok van meisjes uittrekken. Dat zou niet meer als politiek correct aanvaard worden. Er zouden allerlei redenen gevonden worden om een dergelijke act de grond in te boren. Men gaat daar echt wel ver in tegenwoordig." (Daily Star)

Maar 40 jaar geleden kon het nog wel en werd de single ook in Vlaanderen in mei 1981 beloond met een nummer 1-notering in de hitparade. Uiteindelijk werd "Making your mind up" hier de 6de best verkochte plaat van 1981: