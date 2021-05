Dopjes inzamelen voor opleiding blindengeleidehonden is meer dan ooit nodig: "Er is een tekort aan pups"

Verzamel jij ook plastic dopjes om zo geld bij elkaar te krijgen om blindengeleidehonden op te leiden? Dat is nu meer dan nodig, want door de coronacrisis haalden veel mensen een hond in huis. Er is een tekort aan pups en ze zijn ook fors duurder geworden. Maar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden heeft bij "De Inspecteur" op Radio 2 ook goed nieuws: “We hebben zelf een kweekprogramma opgezet voor honden.”