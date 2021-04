Een half uur irritante wachtmuziek aan de telefoon? Weldra is dat verleden tijd als je belt naar je telecomoperator

U kent het fenomeen ongetwijfeld: u belt een helpdesk en u wordt eindeloos aan het lijntje gehouden, begeleid door een wachtmuziekje. Als het van minister De Sutter afhangt, verandert dat binnenkort als u een telecomoperator belt. Ze heeft een maatregel ingeschreven in de nieuwe telecomwet.

"We hebben ingeschreven dat de operator na 2,5 minuten de gegevens van de consument moet noteren en binnen de 24 uur moet terugbellen", legt ze uit. "Wij willen aan de operatoren vragen om hun service aan hun klanten te verbeteren, want dat is een steeds weerkerende klacht van consumenten: dat ze niet snel genoeg of zelfs niet aan de telefoon worden geholpen."

Voor alle duidelijkheid: de nieuwe maatregel geldt voor alle telecomoperatoren. "Misschien moeten we in de toekomst inderdaad zo ver gaan dat we dat gaan uitbreiden naar andere overheidsdiensten", zegt De Sutter nog.