Patiënten vragen erkenning voor "langdurige covid": "Vroeger fietste ik 20 km, nu kan ik met moeite theepot opheffen"   

Kinesitherapie is dan ook een sleutelpunt in Elkes revalidatie. Ze deed daarom een aanvraag voor een terugbetaling van 60 beurten. Toch lost dat niet alles op, want ze heeft ook last van zogenaamde "hersenmist", een veelvoorkomend symptoom van langdurige covid: “Ik vergeet alles: wat ik uit de koelkast wou nemen, of er iemand op bezoek kwam, wanneer ik naar de kinesist moet.” Haar huis hangt vol met post-its en haar telefoon rinkelt verschillende keren per dag met een herinnering. “Zo weet ik wanneer ik me moet klaarmaken", zegt ze.

Elke Van den Eeden over haar geheugenverlies (lees verder na de video):