Europaschool in Bredene krijgt speelplaats op het dak

Spelen 3 hoog, bovenop het dak van de school, met een bijzonder zicht op de Bredense Spuikom. Het worden leuke speeltijden voor de kinderen van de Europaschool in Bredene. In september opent de nieuwbouw van de school en die zal een paar bijzondere kenmerken hebben. Klaslokalen zullen kunnen afgesplitst en samengevoegd worden, iedere klas zal zijn eigen toilet hebben, maar het meest opmerkelijke is toch de dakspeelplaats.

De dakspeelplaats is in eerste instantie bedoeld voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar en voor de eerste- en tweedejaars van de Middenschool, die in een andere vleugel van het gebouw zal zitten. De kinderen moeten zich trouwens geen zorgen maken dat hun bal tijdens de speeltijd 3 verdiepingen naar beneden stuitert, want een groot deel van de speelplaats is afgezet met netten. "Er zullen ook telkens 2 leerkrachten toezicht houden zodat alles veilig gebeurt", verzekert directeur Brenda Linskens.