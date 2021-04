Europees Parlement wil gratis coronatests voor wie deze zomer op reis gaat

Op dit ogenblik zijn er nog altijd veel reisbeperkingen van kracht in de Europese Unie. België schafte pas op 19 april het verbod op niet-essentiële reizen af. Tegelijk willen veel landen weer toeristen kunnen ontvangen, en snakken veel mensen ernaar om een paar weken op vakantie te kunnen gaan in het buitenland. Om te vermijden dat we voor elk land een verschillend certificaat zouden moeten voorleggen, stelde de Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders vorige maand voor om een uniform Europees "digitaal groen certificaat" in te voeren.

Met dat gratis certificaat (op je smartphone, of of op papier) kan je bewijzen dat je gevaccineerd bent, of dat je onlangs een negatieve coronatest hebt afgelegd, of dat je nog antilichamen in je bloed hebt omdat je onlangs COVID-19 had. Een goed idee, vinden de meeste europarlementsleden, maar ze willen het voorstel nog wat aanpassen. Om te vermijden dat op reis gaan duurder is voor wie nog niet gevaccineerd is (jongeren bijvoorbeeld), vragen ze dat de lidstaten coronatests gratis maken voor wie op reis wil gaan. "Om reizen betaalbaar te houden, wil ik dat het testen voor iedereen gratis is", zei europarlementslid Sara Matthieu (Groen) tijdens het debat over het certificaat.

Bekijk hier de tussenkomst van Sara Matthieu tijdens het plenaire debat, en lees verder onder de video: