Federale ombudsman krijgt recordaantal klachten over werkloosheiduitkeringen

Bij de federale ombudsman kan je terecht met klachten over de federale administraties. Eigenlijk gaat het om twee ombudsmannen: een Nederlandstalige en een Franstalige. Steeds meer mensen doen een beroep op de ombudsman: in 2020 opende hij 7.544 nieuwe dossiers, 10 procent meer dan in 2019 en 20 procent meer dan een jaar voordien.

De toename heeft vooral te maken met de coronacrisis, waardoor meer mensen immers in contact met de overheidsdiensten kwamen. Burgers maakten zich vooral zorgen over de te lange tijd die overheidsdiensten vaak nodig hebben om op hun vragen te antwoorden. In 85 procent van de gegronde klachten kon de ombudsman een oplossing vinden.

Klachten over sociale zaken vormen traditioneel een groot aandeel van de klachten bij de ombudsman. In 2020 toonde dat cijfer een forse groei. Dat heeft vrijwel volledig te maken met de bijna 1.300 klachten over de werkloosheidsuitkeringen - een gevolg van de tijdelijke werkloosheid die de regering bij het begin van de pandemie invoerde om de economische schok van de crisis te dempen.