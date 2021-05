Vier studenten bedenken een kraskaart van Gentse restaurants: "Om leuke plekjes te leren kennen"

Momenteel is het nog een studentenproject, maar als het aanslaat zou Elisabeth het wel willen verder zetten. Of dat gaat gebeuren, hangt af van haar medestudenten. Voorlopig kan je de kraskaarten enkel kopen via hun website. Daar hebben ze al 50 van de 300 kaarten verkocht. "We zijn aan het kijken om ze eventueel in Gentste winkels in de buurt aan te bieden. En natuurlijk als de coronamaatregelen versoepelen, willen we ze ook verkopen in de deelnemende restaurants."