Graffitispuiters en senioren samen achter het schildersdoek: “Zij heeft haar visie, ik de mijne"

“Het is toch even wennen. Ik ben het gewoon om thuis op papier te schetsen. Nu ben ik plots een werk aan het maken dat even groot is als ikzelf”, vertelt Robert (84) terwijl hij naar z'n doek staart. Met behulp van graffitikunstenaar Reus is de artistieke tachtiger druk in de weer in de tuin van het Antoniushof, een site met servicewoningen vlak bij het AZ Sint-Lucas. “De grootste uitdaging is het omgaan met de spuitbus. Makkelijk, zou je denken. Maar niets is minder waar."