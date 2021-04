Grondwetspecialist André Alen ziet wel iets in voorstel voor België met vier deelstaten

Wat ook beter moet, is de toestand in Brussel. Die moet dringend worden aangepakt als Brussel een volwaardig gewest moet worden. "De Brusselaars moeten uiteindelijk hun instellingen vereenvoudigen", vindt Alen. Hij heeft het dan over de wildgroei aan mandaten, over de 19 gemeenten met hun eigen bevoegdheden of over de 6 verschillende politiezones. Dat kan volgens Alen veel eenvoudiger - en dus efficiënter - door meer bevoegdheden naar het Gewest over te hevelen.

Daarnaast moet de band tussen Brussel en Vlaanderen behouden blijven. "Vlaanderen moet dan instaan voor de normering en de financiering van de Vlaamse instellingen in Brussel, zoals cultuur, onderwijs, gezondheid en zorgverlening", aldus de grondwetspecialist. In het Nederlandstalige onderwijs in de hoofdstad bepaalt Vlaanderen dan de normen en de financiering, terwijl de Brusselse regering verantwoordelijk wordt voor de uitvoering.

Kan Brussel in zo'n scenario hoofdstad van Vlaanderen blijven? "Ja, waarom niet? Als je de band tussen Vlaanderen en Brussel behoudt, kan dat."

Een België met vier deelstaten is onmogelijk tegen 2024. "Om die vier deelstaten in te voeren, is een grondwetsherziening nodig", legt Alen uit. Hij rekent voor dat het best wel tien jaar kan duren voor ons land een nieuwe - definitieve - structuur heeft.

Bekijk hieronder het gesprek met André Alen in "De afspraak":