India tekent weer trieste records: "Als je corona krijgt en een ziekenhuis nodig hebt, ben je niet zeker van je leven"

Door de beperkte testcapaciteit zou het zelfs kunnen dat de cijfers in de realiteit hoger liggen. "Er zijn zeker meer besmettingen", zegt correspondente Aletta André in New Delhi in "De ochtend". "De testlaboratoria kunnen de aantallen niet aan. Ik ken in mijn eigen omgeving al heel veel mensen die symptomen hebben, maar zich niet laten testen omdat het dagen duurt voor je aan de beurt bent en je je resultaten krijgt."

"Die onderrapportering geldt ook voor het dodental", zegt André. "Enkel mensen die positief testen, worden meegerekend. Er zijn veel mensen die acuut ziek worden en eigenlijk geen tijd hebben om getest te worden, waardoor zij hun resultaat nog niet hebben op het moment dat ze overlijden."

Bekijk hieronder beelden van de situatie in India (en lees verder onder de video):