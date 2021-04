Kamerplant verkocht voor 1.799 euro: Wat maakt hem zo bijzonder?

Dat de plant voor zo veel geld verkocht wordt, verbaast Rammeloo niet. “Kamerplanten zijn de laatste tijd weer ontzettend hip geworden om verschillende reden. Enerzijds is er het coronavirus waardoor we allemaal permanent thuis zitten waardoor we ons met ons interieur bezighouden. Planten zijn eigenlijk de nieuwe huisdieren geworden. Anderzijds doen plantenfoto’s het altijd goed op Instagram. Daarnaast verzamelen mensen graag dingen waar ze anderen de loef mee kunnen afsteken. Het doet me denken aan de tulpenmanie in Amsterdam in de zeventiende eeuw. Toen werden er ook monsterbedragen betaald voor tulpenbollen.”

Zou Rammeloo zelf zoveel geld aan een plant geven? "Dat denk ik niet. Voor dat bedrag kan je ook een goede tuinaannemer inhuren die een mooie, grote boom in je tuin kan plaatsen die langer meegaat. Al moet iedereen dit voor zichzelf uitmaken natuurlijk." Wie de dure monsterplant plant in het Kalmthoutse Arboretum wil bewonderen is er trouwens ook aan voor de moeite. "Wij hebben alleen buitenplanten."

De dure monsteraplant uit Intratuin zie je hieronder.