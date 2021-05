Kamperen in Limburg is in: "Weekends van Hemelvaart en Pinksteren bijna volgeboekt"

De campinguitbaters beleven momenteel mooie tijden. Al sinds de paasvakantie is het erg druk. "De verlengde weekends van Onze Lieve Heer Hemelvaart en Pinksteren zijn al voor 95% volzet" zegt Lode Nulmans, de uitbater van de campings Wilhelm Tell in Oudsbergen, Zavelbos in Maaseik en De Binnenvaart in Houthalen-Helchteren. "Vooral op vakantie gaan met de camper is erg in trek. We proberen nu nog enkele plaatsjes bij te creëren."