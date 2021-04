Kan immunotherapie een oplossing zijn tegen de ziekte van Alzheimer?

Zo'n immunotherapie bestaat al om kanker te bestrijden, maar werkt het principe ook bij de ziekte van Alzheimer? Professor Roosmarijn Vandenbroucke van de Gentse universiteit: "Wij gaan een nieuw soort therapie uittesten, en onderzoeken, of het mogelijk is om alzheimer te behandelen, of op zijn minst te vertragen, aan de hand van immunotherapie. Dergelijke therapie wordt al gebruikt in de behandeling tegen kanker, en wij gaan bekijken of dat ook kan bij deze ziekte."