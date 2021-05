Kuikentjes moeten zwemmen voor hun leven in Zaventem: "Boord tussen vijver en broedeiland te hoog"

"Afgelopen zaterdag kregen we onze eerste oproep van wandelaars en een natuurfotograaf", zegt Patrick Kix van het W.I.T. "Maandag hebben we terug een oproep gekregen van dezelfde personen. We zijn naar de vijver in het park Mariadal gegaan, en daar lagen al enkele eendjes dood in het water. De rand van dat eiland is ongeveer 50 centimeter groot en de eendjes moeten in feite zwemmen tot de dood.", zegt Kix. “We hebben in totaal een dertiental eendjes kunnen redden. Omdat ik ze eerst niet allemaal kon vangen met mijn schepnet, ben ik zonder kleren met alleen mijn onderbroek aan het water ingegaan, en zo heb ik de rest er kunnen uithalen."

"We hebben dit probleem twee jaar geleden ook al eens gemeld. De gemeente zou zeker vier rampen moeten voorzien aan het eiland tijdens de broedperiode zodat de dieren vlot uit het water geraken", besluit Kix. De gemeente heeft beloofd op zoek te gaan naar een oplossing.