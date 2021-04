Laura Tesoro danste jarenlang bij Let's Go Urban: "Hartverscheurend, want project draait om meer dan oprichter"

Zangeres Laura Tesoro volgde in haar tienerjaren tot 11 uur per week dansles bij "Let's go urban" in Antwerpen. Ze postte gisterenavond beelden uit een van die vele lessen op Instagram, met daarbij een lang en emotioneel bericht over het einde van "haar" dansschool, waar ze naar eigen zeggen haar passie heeft kunnen ontwikkelen.

"Ik begrijp de beslissing van de stad Antwerpen, maar het is heftig. Het breekt letterlijk mijn hart. Zonder Let's go urban had ik op het Songfestival nooit gedaan wat ik gedaan hebt", vertelt Tesoro daarover bij MNM.

(lees voort onder de Instagrampost)